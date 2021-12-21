Zonguldak'ta bir evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu - Haberler
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Zonguldak'ta bir evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta bir evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu Zonguldak'ta Mithatpaşa Mahallesi'nde tek katlı bir evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta bir evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Mithatpaşa Mahallesi'nde tek katlı bir evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Dağ yolu sokakta meydana geldi. İddiaya göre tek katlı müstakil bir binanın çatı katında sobadan yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek büyümeden kontrol altına alındı.

Zonguldak'ta bir evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Zonguldak'ta bir evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Zonguldak'ta bir evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Zonguldak'ta bir evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Zonguldak'ta bir evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Zonguldak'ta bir evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Zonguldak'ta bir evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Zonguldak'ta bir evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

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İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Son Dakika Haberleri

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