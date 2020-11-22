Zonguldak'ta fırında hamur taşınan asansöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi
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Zonguldak'ta fırında hamur taşınan asansöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

22.11.2020 15:59 | Son Güncelleme: 22.11.2020 16:02
Zonguldak'ta fırında hamur taşınan asansöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde hamur taşımak için kullanılan asansöre sıkışan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde hamur taşımak için kullanılan asansöre sıkışan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Topbaşı Mahallesi'nde bir fırında çalışan Ferhat Özdemir (37), ekmek hamurunun taşındığı asansöre sıkışarak ağır yaralandı.

İş arkadaşlarının bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özdemir'e ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan Özdemir, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı

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