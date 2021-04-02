Zonguldak'ta ekmekte yargıya taşınan zam kararına rağmen gram da fiyatta artırıldı
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Zonguldak'ta ekmekte yargıya taşınan zam kararına rağmen gram da fiyatta artırıldı

Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta ekmekte yargıya taşınan zam kararına rağmen gram da fiyatta artırıldı

Zonguldak'ta mahkeme kararıyla durdurulan ekmek zammı, fırıncıların talebinin ardından yeniden 2 liradan satışa sunulmaya başladı.

Zonguldak'ta mahkeme kararıyla durdurulan ekmek zammı, fırıncıların talebinin ardından yeniden 2 liradan satışa sunulmaya başladı.

Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince, 22 Şubat'ta yapılan 50 kuruşluk zamla ekmeğin gramajı 200 gramdan 220 grama, fiyatı ise 1,5 liradan 2 liraya yükseltilmişti.

Valilik, ekmek fiyatına yapılan zam kararına itiraz ederek 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde zammın geri çekilmesi için dava açmış, Valiliğin ihtiyati tedbir talebini kabul eden mahkeme, karar verilinceye kadar yeni ekmek fiyat tarifesinin uygulanmasını durdurmuştu.

Yeniden bir süre 1,5 liradan satışa sunulan ekmek, Zonguldak Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası maliyet artışları nedeniyle yeni tarife çıkararak birliğe sunmasının ardından ekmeğin gramajı 230'a yükseltilerek tekrar 2 liradan satışa sunuldu.

Fırın işletmecisi Osman Cora, gazetecilere, masraflarının artması üzerine fırıncıların böyle bir talebi olduğunu belirterek, "Aldığımız zam yüzde 17. Biz yüzde 25-30 civarı bekliyorduk ama olmadı. Zam talebimizin en büyük nedeni artan maliyetler. Yapacak bir şey yok. Bu aslında bir zam değil, iyileştirme oldu" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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