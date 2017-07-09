Zonguldak'ta Çatıdan Düşen Köy Muhtarı Yaralandı

Zonguldak'ın Beycuma beldesinde üç katlı binanın çatısından düşen Karapınar köyü muhtarı Mehmet Ali Ayyıldız (56) ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, beldede komşusuna ait çatının yapım ve onarımını yapmak için çıkan Ayyıldız, dengesini kaybederek düştü.



Ağır yaralanan Ayyıldız, yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Ayyıldız'ın kalçasında ve omurgasında kırık olduğu bildirildi.