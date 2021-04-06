Zonguldak'ta "Amfibi ve Sürüngenleri" fotoğraf sergisi açıldı
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Zonguldak'ta "Amfibi ve Sürüngenleri" fotoğraf sergisi açıldı

Anadolu Ajansı / Seçkin Kırarslan - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta 'Amfibi ve Sürüngenleri' fotoğraf sergisi açıldı

Zonguldak'ta "Amfibi ve Sürüngenleri" fotoğraf sergisi açıldı.

Zonguldak'ta "Amfibi ve Sürüngenleri" fotoğraf sergisi açıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Bülbül, gazetecilere, sergide kentte yaptıkları 9 yıllık arazi çalışması neticesinde oluşan bilgi ve birikimleri sunmaya çalıştıklarını söyledi.

İleride yapacakları çalışmalarla tür sayılarının artabileceğine inandıklarını aktaran Bülbül, "Bu çalışmaların bilimsel açıdan sürekli yapılması önemlidir. Sergimizde amfibilerden 9 türün fotoğrafı var, sürüngenlerde ise 20 türün fotoğrafı bulunmakta. Bu çalışmalarımızı il genelinde yaptık ve sergimizde 9 senelik gözlemlerimizi sizlere aktarmak istedik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seçkin Kırarslan

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