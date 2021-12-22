Zonguldak'ta 168 köy yolu, kardan kapandı

ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 168 köy yolu, ulaşıma kapandı. Yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kentte aralıklarla süren kar yağışı, merkez ve ilçelerde etkili oldu. 168 köy yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları tekrar açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları'na bağlı bölgelerde ise kapalı yol bulunmadığı belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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