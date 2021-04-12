Zonguldak'ta, 15 FETÖ şüphelisi adliyede (2)
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Zonguldak'ta, 15 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta, 15 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

1 KİŞİ TUTUKLANDIZonguldak'ta FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanma çalışmalarına yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 4'ü adli kontrolle serbest kalma talebiyle, 11'i ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Zonguldak'ta FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanma çalışmalarına yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 4'ü adli kontrolle serbest kalma talebiyle, 11'i ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden KHK ile ihraç edilen eski vergi müfettişi Yeliz K. tutuklandı. 14 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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