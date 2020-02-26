: Zonguldak, Kütahya, Eskişehir ve Hatay'da koronavirüs alarmı verildi

26.02.2020 17:09 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:16

Zonguldak'ta 13 İranlı soför, Kütahya'da Tayland'dan tatilden dönen bir kişi, Hatay'da Bangladeş uyruklu bir kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Öte yandan Eskişehir'de bir sağlık ocağına gelen ve koronavirüsten şüphelenilen İran uyruklu şahısta ise virüse rastlanmaması rahat bir nefes aldırdı.

ZONGULDAK'TA 13 İRANLI ŞOFÖR GÖZLEM ALTINDA

Zonguldak'ta 13 İranlı tır sürücüsü koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. 13 İranlı tır sürücüsünün Atatürk Devlet Hastanesi ek binasına gönderilerek gözlem altında tutulacağı öğrenildi. Hastanede gözlem altına alınan İran vatandaşlarından birinde yüksek ateş ve öksürük şikayeti olduğu öğrenildi. İranlılardan kan ve idrar örnekleri alınarak Ankara'ya gönderildi.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'na (ERDEMİR) İran'dan malzeme getirdiği öğrenilen 13 İranlı 112 ekipleri tarafından gözetim altına alındı. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, "Yüksek ateş şüphesiyle İran'dan malzeme getiren 5 kişi tedbir amaçlı gözetim altına alındı. Şu anda virüs var diyemeyiz. Her ateşi olanda da CORONA virüsü olacak diye bir kaide yok." dedi.

KÜTAHYA'DA TAYLAND'DAN DÖNEN KİŞİ GÖZLEM ALTINDA

Kütahya'nın Simav ilçesinde geçen günlerde Tayland'a tatil için giden 40-45 yaşlarında bir erkek, rahatsızlanınca gittiği ilçedeki hastanede 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı. Hastanın gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkileri, hastanede bulunan Plastik Cerrahi bölümünü boşaltarak Simav'dan gelecek hasta için karantina bölgesi oluşturdu. Tüm hasta ve hasta yakınlarına maske ve eldiven dağıtıldı. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından hastanın saat 13.00 sıralarında sevki yapıldı. Hasta ayakta, özel kıyafetli sağlık görevlileri eşliğinde ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hastanın Uşak'ta yapılacak kontrollerinin ardından Sağlık Bakanlığı yetkilileri gözetiminde Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.

İRAN UYRUKLU KİŞİ ESKİŞEHİR'DE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Eskişehir'in Şarhöyük Mahallesinde bulunan 4. Nolu Sağlık Ocağına, İran uyruklu bir şahıs gelerek yüksek ateş ve halsizlik şüphesiyle doktora başvurdu. Koronavirüsünden şüphelenilen hastaya gerekli tahliller ve testler yapıldı. Sonucun temiz çıkması rahat bir nefes aldırırken, Sağlık İl Müdürlüğü yetkililerinin, bilgi kirliliği yaşanmaması için gün içinde konuyla ilgili açıklama yapılacağı ifade edildi.

İRAN'DAN GELEN BANGLADEŞLİ HATAY'DA GÖZLEM ALTINA ALINDI

Hatay'da soyadı açıklanmayan Muhammed isimli bir Bangladeşli, yüksek ateş şikayeti nedeniyle getirildiği Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Alınan kan örnekleri Ankara'ya gönderilen Bangledeşlinin ülkesinden İran'a buradan da kara yoluyla Suriye'ye gittiği, rahatsızlanması üzerine Türkiye'ye getirildiği öğrenildi.

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