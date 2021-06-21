Zonguldak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıl Dönümünde Düzenlenen 1. Karaelmas Gençlik ve Spor Şenliği Gerçekleştirildi
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Zonguldak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıl Dönümünde Düzenlenen 1. Karaelmas Gençlik ve Spor Şenliği Gerçekleştirildi

Zonguldak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıl Dönümünde Düzenlenen 1. Karaelmas Gençlik ve Spor Şenliği Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Zonguldak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıl Dönümünde Düzenlenen 1. Karaelmas Gençlik ve Spor Şenliği GerçekleştirildiVali Mustafa Tutulmaz, Milletvekili Hamdi Uçar ve Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ile birlikte Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.

Zonguldak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıl Dönümünde Düzenlenen 1. Karaelmas Gençlik ve Spor Şenliği GerçekleştirildiVali Mustafa Tutulmaz, Milletvekili Hamdi Uçar ve Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ile birlikte Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümünde nedeniyle düzenlenen 1. Karaelmas Gençlik ve Spor Şenliğinde gençler ve aileleri ile buluştu.

Kaynak: Habermetre

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Zonguldak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıl Dönümünde Düzenlenen 1. Karaelmas Gençlik ve Spor Şenliği Gerçekleştirildi - Haberler
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