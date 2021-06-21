Zonguldak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıl Dönümünde Düzenlenen 1. Karaelmas Gençlik ve Spor Şenliği Gerçekleştirildi

Zonguldak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıl Dönümünde Düzenlenen 1. Karaelmas Gençlik ve Spor Şenliği GerçekleştirildiVali Mustafa Tutulmaz, Milletvekili Hamdi Uçar ve Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ile birlikte Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.