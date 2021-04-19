Zonguldak Fatih Halk Eğitim Merkezi'nde kurslar devam ediyor

Zonguldak Fatih Halk Eğitim Merkezi Müdürü Türkan Tuygar, 72 alanda 3 bin 600 kurs modülüyle kursların devam ettiğini bildirdi.

Zonguldak Fatih Halk Eğitim Merkezi Müdürü Türkan Tuygar, 72 alanda 3 bin 600 kurs modülüyle kursların devam ettiğini bildirdi.

Tuygar, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl eylül ayından itibaren 125 kurs açtıklarını ifade etti.

Merkez binası ve mahallelerde mesleki eğitim, genel kültür ve okuma yazma alanında iş birliğiyle açtıkları 25 kurs olduğunu hatırlatan Tuygar, "İŞKUR, TTK ve belediye ile madencilikten iş makinelerine, sanattan spora, müzikten beceri kurslarımıza kadar birçok kurs açtık ve kurslarımız devam ediyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seçkin Kırarslan