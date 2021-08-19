Zonguldak Emniyeti'nden genel asayiş ve yol kontrol uygulaması
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Zonguldak Emniyeti'nden genel asayiş ve yol kontrol uygulaması

Zonguldak Emniyeti'nden genel asayiş ve yol kontrol uygulaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta genel güvenlik ve asayişin temini amacıyla Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü uygulama gerçekleştirdi.

Zonguldak'ta genel güvenlik ve asayişin temini amacıyla Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü uygulama gerçekleştirdi. Araçlar, kafeler ve oyun salonları denetlendi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğünce dün akşam genel asayiş ve yol kontrol uygulaması yapıldı. Zonguldak'ın İncivez Mahallesi ve Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüsü çevresinde yapılan uygulamaya 44 personel ve 14 ekip katıldı. Ekiplerin yaptığı uygulamada 619 vatandaşa Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. 56 araç, 13 kafe, 4 park, 2 oyun salonu ve 4 tekel bayisi kontrol edildi. Yapılan kontrol sonucunda 1 kişiye tutanak tanzim edilirken, 1 araç sürücüsüne de trafik kuralları ihlalinden 601 TL para cezası kesildi. Park yasağına uymayan bir araç ise çekiciyle çekildi.

Huzur ve güvenliğin korunmasına yönelik genel asayiş ve yol kontrol uygulamalarının aralıksız süreceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Zonguldak Emniyeti'nden genel asayiş ve yol kontrol uygulaması
Zonguldak Emniyeti'nden genel asayiş ve yol kontrol uygulaması
Zonguldak Emniyeti'nden genel asayiş ve yol kontrol uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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