ZONGULDAK - Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Zonguldak Valiliği binası önünde bulunan Atatürk Anıtı'ndaki törende, Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri anıta çelenk sundu. Saat 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Anma programı, Devlet Sanat Galerisi'ndeki resim sergisinin açılışıyla devam etti.