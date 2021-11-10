ZONGULDAK - Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Haberler
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ZONGULDAK - Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA / Seçkin Kırarslan - Haberler | Güncel

Zonguldak Valiliği binası önünde bulunan Atatürk Anıtı'ndaki törende, Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri anıta çelenk sundu.

Zonguldak Valiliği binası önünde bulunan Atatürk Anıtı'ndaki törende, Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri anıta çelenk sundu. Saat 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Anma programı, Devlet Sanat Galerisi'ndeki resim sergisinin açılışıyla devam etti.

ZONGULDAK - Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

ZONGULDAK - Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

ZONGULDAK - Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA / Seçkin Kırarslan - Son Dakika Haberleri
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