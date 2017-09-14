Zonguldak Baro Başkanlığı Genel Kurulu'na Doğru

Zonguldak Barosu Başkanlığı'nın 15 Ekim'de yapılacak genel kurulunda Ereğli ilçesinde avukatlık yapan Özel Eroğlu aday olduğunu açıkladı.



Eroğlu, Ereğli Hukukçular Derneği'nde yaptığı açıklamada, 45 yıllık mesleki tecrübesini avukatların yaşadığı sorunların çözümünde kullanmak istediğini söyledi.



Ereğli ilçesinden 110 avukatın genel kurulda oy kullanacağını anlatan Eroğlu, "Deneyimlerimiz bizimle çekip gitmesin dedik. Tecrübemizi biriktirdik. Baro başkanları Zonguldak'tan seçiliyordu. Artık 1960-70'li yıllarda değiliz, yollar değişti, telekomünikasyon değişti, dünya değişti, değişmeyen bir şey var il merkezinden baro başkanı seçilmesi. Günümüzde ilçelerden de baro başkanı olabilir. Göreve değişen koşulların bize sağladığı imkanlarla talip oluyoruz." dedi.



Toplantıya Ereğli Baro Temsilcisi Tayyar Kartal'ın yanı sıra çok sayıda avukat katıldı.