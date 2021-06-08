ZONGULDAK ARI SOKUNCA HASTANELİK OLDU
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ZONGULDAK ARI SOKUNCA HASTANELİK OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde arı sokması sonucu fenalaşan Yıldırım Demir(51), hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde arı sokması sonucu fenalaşan Yıldırım Demir(51), hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde belde merkezinde meydana geldi. Yıldırım Demir'i yolda yürüdüğü sırada arı soktu. Bir süre sonra rahatsızlanan Demir, yakınları tarafından Gülüç Aile Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. İlk müdahalesi yapılan Demir'in, alerjik reaksiyon nedeniyle hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, Demir'i ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Demir'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ZONGULDAK ARI SOKUNCA HASTANELİK OLDU
ZONGULDAK ARI SOKUNCA HASTANELİK OLDU
ZONGULDAK ARI SOKUNCA HASTANELİK OLDU
ZONGULDAK ARI SOKUNCA HASTANELİK OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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