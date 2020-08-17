Zodyak Kuşağı nedir? Zodyak Kuşağı takımyıldızları neler?
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Zodyak Kuşağı nedir? Zodyak Kuşağı takımyıldızları neler?

Burçlar Kuşağı olarak da ifade edilen Zodyak Kuşağı, içine Güneş, Ay, gezegenler ve yıldızların dahil olmasıyla oluşur. Bu kuşak, Dünya'ya yakın takımyıldızlarını belirtir, hayali bir çizgidir. Peki, Zodytak Kuşağı ölçümü nasıl yapılır?

Zodyak Kuşağı nedir? Zodyak Kuşağı takımyıldızları neler?
17.08.2020 19:39 | Son Güncelleme: 17.08.2020 19:43

Kişinin doğum anındaki zodyak resmi, kişinin yıldız haritası olarak da bilinir. Zodyak, içinde güneş, ay, gezegenler ve yıldızların döndüğü bir gökküre kuşağıdır. Eski Yunanca'da zodyak kelimesi "Yaşam Çemberi" ya da "Canlı Varlıkların Çemberi" olarak adlandırılmıştı. İşte, Zodyakl Kuşağı hakkında ayrıntılar...

ZODYAK KUŞAĞI NEDİR?

Astronomide zodyak, ekliptiğin her iki yanında 9 derece uzanan, Ay'ın ve ana gezegenlerin yörüngelerini kapsayan bir kuşağı ifade eder. Ekliptik üzerinde merkezlenen gökyüzü koordinat merkezinin bir özelliğidir (Dünya yörüngesinin düzlemi ve Güneş'in aşikar yolu), ekinoks noktasının doğusunda derece cinsinden ölçülen gök boylamının (ekliptik ve ekvatorun artan kesişimi) ölçülen değeridir.

İçinde Güneş, Ay, gezegenler ve yıldızların döndüğü bir gökküre kuşağıdır. Astrolojide zodyak, "burçlar kuşağı" olarak bilinir. Bu kuşak, dünyaya yakın takımyıldızlarını gösteren hayali bir çizgidir. Eski Yunanca "zoidiakos zoion (hayvan) + eidos (şekil)" sözcüğünden gelen zodyak, bu kuşakta bulunan bir grup takımyıldızıdır. Gezegenlerin ve ayın yörüngesi de zodyak içindedir.

EKLİPTİK NE DEMEK?

Astrolojide ekliptik, Dünyadan görüldüğü şekliyle güneşin gökyüzündeki hareketini ifade eder. Zodyak bu hattı çevreler. Zodyak kuşağı, ekliptiğin 10 derece alt ve üst kısmında bulunur.

ZODYAK KUŞAĞI ÖLÇÜMÜ NASIL OLUR?

Güneş'in her yıl yaklaşık 21 Mart'ta gerçekleşen ekinoks üzerine gelmesi tarihsel açıdan birinci dereceden Aries'in ilk noktası olarak bilinen ölçümün başlangıç noktasını tanımlar. Ekliptik boyunca ilk 30°'lik devinimin etkisi görülebilir takımyıldızların arka planından ilkbahar noktasına doğru hareket ettiğinden beri sözde Aries'in zodyak sembolü olarak ifade edilir (şu anda yaklaşık olarak, MS 2. yüzyıldan beri Pisces takımyıldızının sonuna yerleşmiştir). Ekliptiğin 30° sonrası ise sözde Taurus'un zodyak sembolü olarak ifade edilir ve bu zodyağın yirmi sembolü boyunca böylece sürer, böylece her biri zodyağın büyük çemberinin 1/12'sini (30°) tutar. Zodyak sembolleri, ölçüleri ve boyutları belirsiz daima olduklarından zodyak dolaylarında olan takımyıldızların sınırlarını belirlemek için hiç kullanılmadı.

Gök boylamını özel simgeler içinde ölçme kuralı 19. yüzyılın ortalarına kadar hâlâ kullanılıyordu ama günümüzde modern astronomi gök boylamının derecelerini her simge içinde 0°'dan 30°'ye numaralandırmak yerine 0°'dan 360°'ye numaralandırır.

Kişinin doğum anındaki zodyak resmi de aynı zamanda kişinin yıldız haritasıdır.Doğum anındaki zodyak incelenerek kişnin burcu belirlenir.

ZODYAK KUŞAĞI TAKIMYILDIZLARI

Kuşakta yer alan 13 takımyıldız bulunmaktadır. Bunlar Capricornus, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpius, Sagittarius, Ophiuchus'tur.

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