Ziya Yılmaz kimdir? Ziya Yılmaz kaç yaşında, nerelidir? Ziya Yılmaz biyografisi!

DAP Yapı olarak bilinen Türkiye'nin önde gelen inşaat firmasının Karadeniz kökenli sahibi Ziya Yılmaz, sıfırdan kurduğu şirketini bugünlere getiren önemli iş adamlarından biridir. Peki, Ziya Yılmaz kimdir? Ziya Yılmaz kaç yaşında, nerelidir? Ziya Yılmaz mesleği nedir? Ziya Yılmaz hayatı ve biyografisi nedir?

DAP Yapı olarak bilinen Türkiye'nin önde gelen inşaat firmasının Karadeniz kökenli sahibi Ziya Yılmaz, sıfırdan kurduğu şirketini bugünlere getiren önemli iş adamlarından biridir. Peki, Ziya Yılmaz kimdir? Ziya Yılmaz kaç yaşında, nerelidir? Ziya Yılmaz mesleği nedir?Ziya Yılmaz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ZİYA YILMAZ KİMDİR?

Trabzon'da 1 Mayıs 1974 yılında hayata gelen Ziya Yılmaz, eğitimini tamamlamasıyla inşaat sektöründe kendisini bugünlere taşıyacak firması DAP Yapı'nın temellerini attı.

Üniversitede Halkla İlişkiler okuyan Yılmaz, 25 yaşında DAP Yapı'yı kurdu.

2000 yılında ilk projesi Şelale Evlerini hayata geçirdi.

Vizyoner kişiliğiyle tanınan Yılmaz, halen KONUTDER ve GYODER gibi sektörün önde gelen derneklerinde kurucu üyeliği pozisyonlarında bulunuyor.

DAP Yapı olarak bilinen Türkiye'nin önde gelen inşaat firmasının Karadeniz kökenli sahibi Ziya Yılmaz, sıfırdan kurduğu şirketini bugünlere getiren önemli iş adamlarından biridir.