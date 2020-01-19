: Zirve devam ederken Hafter'den küstah açıklama: Türkiye'nin müdahalesine izin vermeyeceğiz

19.01.2020 20:12 | Son Güncelleme: 19.01.2020 20:17

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ev sahipliğinde Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sürerken Trablus'a saldıran ve ülkenin güneyindeki Şerare Petrol Sahası'nda petrol pompalama işlemini durduran darbeci Hafter cephesinden Türkiye ile ilgili küstah bir açıklama yapıldı. Hafteri destekleyen Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akila Salih, Türkiye ve diğer yabancı güçlerin ülkeye müdahalesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

"TÜRKİYE'NİN MÜDAHALE ETMESİNE İZİN VERMEYİZ"

Ahbar Libya' haber portalının haberine göre Salih, Mısır ve Rusya'ya yaptığı ziyaretlerin ülkenin doğusundaki kabilelerin liderleriyle bir araya geldi.

Libya halkının taviz vermeyeceğini ve Türkiye'nin veya diğer ülkelerin Libya'nın iç işlerine karışmasına izin vermeyeceğini söyleyen Salih şu ifadeyi kullandı:

"Terör ve aşırılıkla mücadelemiz, tüm silahlı gruplar ülkemizden ayrılana ve tüm Libya toprağı özgürlüğüne kavuşana kadar devam edecek."

"UMH VE TÜRKİYE BAŞARI ELDE EDEMEDİ" AÇIKLAMASI

Salih, 13 Ocak'ta Moskova'da yapılan görüşmelerin başarısızlık olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. "Başarı elde edemeyen taraf Rusya değil, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Türkiye" diye devam eden Salih, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Ankara'nın anlaşma sağlanması konusunda başarısız olduğunu ileri sürdü.

TRABLUS'A SALDIRI DÜZENLEDİLER

Öte yandan, Berlin'deki Libya zirvesi devam ederken darbeci Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus'a belirli aralıklarla saldır düzenledi.

Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin ortak Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, yaptığı açıklamada, Hallatat ve Hallet el-Furcan bölgesinde Hafter milislerinin ateşkesi ihlal ederek havan saldırısı düzenlediklerini, kendilerinin de bu saldırıya karşılık verdiğini ve durumu kontrol altına aldıklarını ifade etti.

LİBYA'NIN GÜNEYİNDEKİ PETROL SAHASI KAPATILDI

Ayrıca Hafter yanlıları, Libya'nın güneyindeki Şerare Petrol Sahası'nda petrol pompalama işlemini durdurdu. Petrol sahasındaki yetkililerden alınan bilgiye göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlılarının petrol sahasını Zaviye Limanı'na bağlayan hattaki vanalardan birini kapatması nedeniyle petrol pompalama işlemi durduruldu.

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