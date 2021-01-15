Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final 2021 kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? ZTK'da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kiminle eşleşti?
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Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final 2021 kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? ZTK'da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kiminle eşleşti?

15.01.2021 09:53 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:14
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final 2021 kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? ZTK'da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kiminle eşleşti?

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı yaşanacak. Bugün yapıalcak kura çekimi heyecanla beklenirken Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kiminle eşleşeceği merak ediliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) ne zaman? ZTK'da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kiminle eşleşti?

Ziraat Türkiye Kupası maçlarının ardından bir süt tur için kura çekilişi yapılacak. Sporseverlerin yakından takip ettiği ZTK kura çekimi öncesi Kura Çekimi - Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) ne zaman? ZTK'da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kiminle eşleşti, merak edildi.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI (ZTK) KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi bugün 14.30'da yapılacak.

Son 16 turundan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'ndaki kura çekimi saat 14.30'da başlayacak.

Kupada son 16 turu maçlarının ardından seri başı ve seri başı olmayan takımlar şöyle:

Seribaşı: Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir

Seribaşı olmayan: Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor

Haber Yorumları (1)
FSDACF: ziraat türkiye kupası en sevdiğim liglerden biri
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