Zindaşti'nin Türkiye'deki bağlantıları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Zindaşti'nin Türkiye'deki bağlantıları

18.12.2020 18:43 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:47

İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'nin faaliyetlerini ve arkasındaki güçleri Baronlar Savaşı kitabında yazan gazeteci Timur Soykan, Mirgün Cabas'ın sorularını yanıtladı.

İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'nin faaliyetlerini ve arkasındaki güçleri Baronlar Savaşı kitabında yazan gazeteci Timur Soykan, Mirgün Cabas'ın sorularını yanıtladı. Programda ayrıca, "İyiliği Düşünmek" isimli bir kitap derleyen Zülfü Livaneli ile iyilik kavramı üzerine konuştuk.

Zindaşti'nin Türkiye'deki bağlantıları

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Meral Danış Beştaş
Magazin Öykü Çelik Acun Ilıcalı Gülben Ergen Defne Samyeli
Spor Neymar Okan Buruk Fatih Terim Pierre Webo Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Karar Adana Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zindaşti'nin Türkiye'deki bağlantıları | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 18:47:47. #1.14#
title