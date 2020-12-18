Zindaşti'nin Türkiye'deki bağlantıları

İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'nin faaliyetlerini ve arkasındaki güçleri Baronlar Savaşı kitabında yazan gazeteci Timur Soykan, Mirgün Cabas'ın sorularını yanıtladı. Programda ayrıca, "İyiliği Düşünmek" isimli bir kitap derleyen Zülfü Livaneli ile iyilik kavramı üzerine konuştuk.

Kaynak: DailyMotion.com