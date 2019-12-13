Zindashti'nin kızının öldürülmesine ilişkin görülen davada gerekçeli karar açıklandı

13.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:52

BÜYÜKÇEKMECE'de 2014 yılında Ergenekon Davası'nın gizli tanığı İranlı Naji Sharifi Zindashti'nin kızı Arzu Sharifi Zindashti (21) ve şoförü Devrim Öztunç'un (25) cip ile ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin biri tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yazılan gerekçeli kararda sanık Orhan Ünğan ve firari sanık İlhan Ünğan'ın olay sırasında, suç yerinde bulunduklarına dair delil bulunamadığı tespit edildi.

Mahkeme, Zindashti'nin kızı Arzu Sharifi Zindashti ve şoförü Devrim Öztunç'un öldürülmesiyle ilgili 10 sanığın yargılandığı davada tek tutuklu sanık Orhan Ünğan'ın tahliyesine karar vermişti. Mahkeme kararının

gerekçesini yazdı.

SUÇA KARIŞAN KİŞİLER TESPİT EDİLEMEDİMahkeme, Sanık Orhan Ünğan ve silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen firarı sanık İlhan Ünğan hakkında husumeti oluşturan Yunanistan'daki uyuşturucu ticaretiyle ilgili Ünğan'ların soruşturmada adının geçmediğinin bilirkişi raporunda tespit edildiğini belirtti. Gerekçeli kararda olay yerindeki kamera görüntülerinde suça karışan kişilerin tespit edilemediği ifade edildi. Sanıklar Orhan Ünğan ve İlhan Ünğan'ın da suça azmettirdiği söylenen şahısların olay sırasında, olay yerinde bulunmadığı ve HTS kayıtlarının da farklı yerde bulunduğu tespit edildi. Cinayet anına ilişkin kamera görüntülerinin olmasına rağmen görüntülerin uzaktan çekildiği ve suçu işleyenlerin kimliklerinin tespit edilmediği vurgulandı.Cinayeti işledikleri öne sürülen Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar'ın ise olay yerinde telefon kayıtlarının olmadığı, aksine farklı baz kayıtlarının olduğu ifade edildi.

ARAÇTA DNA YOKSuç anında kullanılan araç üzerinde yapılan DNA incelemesinde sanıklar Orhan Ünğan ve İlhan Ünğan'ın azmettirdiği iddia edilen Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar'ın DNA kayıtlarıyla uyum bulunamadı. Orhan Ünğan'ın cinayet suçuyla ilişkisi olduğuna dair başka delil bulunamadığı gerekçe gösterilerek beraatine karar verildi. Sanık İlhan Ünğan'ın ise vefat etmesi nedeniyle dosyadan düşme kararı aldığı kaydedildi. Diğer sanıkların ise suçla ilgili olduklarına dair delil bulunmadığı belirtilerek, beraatlerine karar verildiği açıklandı.

İDDİANAMEİddianamede Orhan Ünğan'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi sanık olarak yer alıyor. Orhan Ünğan'ın "Tasarlayarak 2 kişiyi öldürme suçuna azmettirmek" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi, diğer 8 sanığın da "Tasarlayarak 2 kişiyi öldürme suçuna yardım etmek" suçundan 30'ar yıldan 40'ar yıla kadar ayrı ayrı hapisleri isteniyor. Öte yandan 7 Nisan 2019 tarihinde Orhan Ünğan'ın kardeşi olan davanın da firari sanığı İlhan Ünğan Kadıköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. İlhan Ünğan'ın da yine "Tasarlayarak 2 kişiyi öldürme suçuna azmettirmek" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyordu.

Kaynak: DHA