Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Balıkesir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Maltepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Hakan Özekçi'nin kullandığı 10 BV 774 plakalı otomobil, Uğur Çetintaş idaresindeki 34 PM 226 plakalı hafif ticari araç ve Halil Demir'in yönetimindeki 10 T 0265 plakalı minibüs çarpıştı.



Minibüs, çarpışmanın etkisiyle bir sitenin bahçesine devrildi. Kazada yaralanan şoförler ile minibüsteki bir yolcu 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi gördü. Sitenin bahçesine düşen minibüs çekici ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.