Zincir restoranda evlilik teklif etti, sosyal medyadan hediye yağdı

18.11.2019 13:23 | Son Güncelleme: 18.11.2019 13:23

Güney Afrika'da yaşayan Hector Kansi, şu an eşi olan Nonhlanhla'ya KFC zincir restoranında evlililik teklif ettiğinde sosyal medyanın gündemine oturacağını bilmiyordu. Restoranın camından çekilen video kısa sürede Twitter'da yayıldı.

Sosyal medya kullanıcıları evlenme kararı alan çiftin düğün planlamasına katkıda bulunmaya başladı. Bütçelerinin kısıtlı olduğunun öğrenilmesi üzerine şirketler ve insanlar çifte yardım etmek için sıraya girdi.

Coca Cola düğündeki içeceklerin sponsoru olacağını belirtirken bir şirket çifte televizyon hediye etti. Sony, çifte 3 boyutlu sinema biletleri verdi. Bir kadın ise düğün için geleneksel kıyafetleri dikmeyi teklif etti.

Çifte gelen hediyeler düğünden sonra da devam etti. Bir ulaşım firması çifte Cape Town'a ücretsiz yolculuk verdi. Bir hava yolu şirketi ise bedava bilet ve 5 günlük konaklama teklif etti.