Zincidere Göleti maksimum seviyede su tuttu
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Zincidere Göleti maksimum seviyede su tuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Zincidere Göleti maksimum seviyede su tuttu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapım çalışmaları devam eden Zincidere Göleti Mesire Alanında incelemelerde bulundu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapım çalışmaları devam eden Zincidere Göleti Mesire Alanında incelemelerde bulundu.

Başkan Yardımcısı İsmail Güngör ve belediye yetkililerinin yanı sıra DSİ ekip sorumlusu Mustafa Seven ile birlikte Zincidere Göleti Mesire Alanında incelemeler yapan Başkan Yalçın, çalışmaların adım adım ilerlediğine dikkat çekerek, "Zincidere Göletini Talas'ın ve Kayseri'nin en güzel mesire alanlarından birisi yapmak üzere başlattığımız çalışmalar sürüyor. Bir süre önce burada hem göletin dibini temizlemiş hem de 60 yıllık tahliye borularını ve vanalarını yenilemiştik. Son yağışlarla birlikte gölet de epey su tuttu ve su seviyesi maksimuma ulaştı. Sonuçta da ortaya güzel bir manzara çıktı" dedi.

Havaların düzelmesiyle birlikte çalışmalara hızlı şekilde devam edeceklerini ifade eden Başkan Yalçın, adeta saklı cennet gibi duran Zincidere Göleti Mesire Alanının tamamlandığında hem Talas'tan hem de Kayseri'den çok sayıda ziyaretçiyi buraya çekeceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Zincidere Göleti maksimum seviyede su tuttu
Zincidere Göleti maksimum seviyede su tuttu
Zincidere Göleti maksimum seviyede su tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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