Zimbabve'nin konuştuğu baba: 16 eşi 151 çocuğu var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Zimbabve'nin konuştuğu baba: 16 eşi 151 çocuğu var

Zimbabve'nin konuştuğu baba: 16 eşi 151 çocuğu var
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Zimbabve'de 16 eşi ve 151 çocuğu bulunan Misheck Nyandoro (66) hedefinin 100 eş olduğunu açıkladı.

Zimbabve'de 16 eşi ve 151 çocuğu bulunan Misheck Nyandoro (66) hedefinin 100 eş olduğunu açıkladı.

Zimbabve, Mbire bölgesinde yaşayan Misheck Nyandoro'u konuşuyor. 16 eşi ve 151 çocuğu bulunan Nyandoro 66 yaşındaki işsiz baba rekora gideceğini ifade ederek, " Hedefim 100 eş sahibi olmak" dedi. Nyandoro, bu yılın içinde 17'nci evliliğini planladığını duyurdu. Nyandoro, 1983 yılında çok eşli hayatı benimsediğini belirterek, eşlerinin hayatından son derece memnun olduğunu ifade etti. Maddi anlamda sıkıntıda olmadıklarını kaydeden Nyandoro, tarla sahibi olduklarını ve çocuklarının tarlada çalışarak geçimini çiftçilikten kazandığını söyledi. Çocuklarından ikisinin polis, altısının ise asker olduğunu açıklayan Misheck Nyandoro, 13 kızını ise evlendirdiğini ifade etti.


Zimbabve'nin konuştuğu baba: 16 eşi 151 çocuğu var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

16 eşi olan adamın yeni bir hedefi var: 100 eşten bin çocuk düşünüyorum
16 eşi olan adamın yeni bir hedefi var: 100 eşten bin çocuk düşünüyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Hadise Pınar Altuğ Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Arda Turan Ali Tandoğan Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Zimbabve'nin konuştuğu baba: 16 eşi 151 çocuğu var - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 11:49:53. #1.15#

title