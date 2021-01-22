Zeytinyağının içinden çıkanlar pes dedirtti! Sahtekarlar yağın içine motorin bile koymuşlar
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Zeytinyağının içinden çıkanlar pes dedirtti! Sahtekarlar yağın içine motorin bile koymuşlar

22.01.2021 17:23 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:57

Son günlerde artan yağ fiyatları sıklıkla gündeme gelirken, bu sefer de zeytinyağı ile ilgili skandal bir haber gündem oldu. Zeytinyağındaki yaşanan tağşişi değerlendiren Gıda Mühendisi Ebru Kayıran, "İnsan sağlığı için en zararlısı palm yağını kullanıyorlar. Motorin yağının bile çıktığı görüldü" dedi.

Ülkemizde son günlerde artan yağ fiyatları sıkça gündeme gelirken, şimdi de zeytinyağında yapılan tağşişler pes dedirtti. CNN Türk'te yayınlanan 'Müfettiş' adlı programın bu bölümünde ise yapılan tağşişler ele alındı.

"YARIM KİLO ZEYTİNYAĞI YARIM KİLO BAŞKYA YAĞ KATILIYOR"

Zeytinyağında iki türlü hile olduğunu aktaran Gıda Mühendisi Dr. Yasin Özdemir, "Ya taklit ürün ya da içinde yarım kilo zeytinyağı yarım kilo başka yağ katılan ürünler. Yani tağşiş yapılıyor" ifadelerine yer verdi.

TÜKETİCİ NELERE DİKKAT ETMELİ?

Tüketicinin zeytinyağı alırken dikkat etmesi gerekenlere de değinen Özdemir, "Tüketicinin dikkat etmesi gerekenlerin başında ürünün üretim izninin olması, etiketinde bilgilerin eksiksiz olması, serin bir ortamda depolanmış olması en başta akla gelenler. Uygunsuz pet şişelerde zeytinyağına zararlı maddeler karışabiliyor" dedi.

"MOTORİN YAĞININ BİLE ÇIKTIĞI GÖRÜLDÜ"

Programda değerlendirmelerde bulunan başka bir Gıda Mühendisi Ebru Kayıran'ın dedikleri ise herkesi şoke etti. Kayıran, "Pamuk yağını çok rahatlıkla kullanıyorlar, bitkisel yağlar kullanıyorlar, fındık ve mısır yağları kullanılıyor. İnsan sağlığı için en zararlısı palm yağını kullanıyorlar. Motorin yağının bile çıktığı görüldü. Ülkemizde yeni dönemde bazı fırsatçılar bunu kullanıyorlar" şeklinde konuştu.

Zeytinyağının içinden çıkanlar pes dedirtti! Sahtekarlar yağın içine motorin bile koymuşlar
Haber Yorumları (1)
SAMİ: Satan sorumlu olmalı. Müşteriye sattığı ürünü incelemeden, gerekli araştırma , tahlil vb yaptırmadan rafa koan satıcı sorumlu olmalı. Tüketici satıcıya güvenip alıyor malı. Kendi inceleyemeyeceğine göre, kimin sorumlu olduğu belli
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