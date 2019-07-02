Zeytinliova'nın deresi temizlendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Genel Müdürlüğü, dere yataklarının tehlike oluşturmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Akhisar'ın Zeytinliova Mahallesi'ndeki dere yatağı da temizlendi.

Yapılan çalışma ile dere yatağında biriken rüsubat uzaklaştırılarak suyun akışı sağlıklı hale getirildi. MASKİ Genel Müdürlüğünün çalışmalarından memnun olduklarını belirten Zeytinliova Mahalle Muhtarı Gülten Çalışkan Demir, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler