Zeytinlik alanda çıkan yangın ormana sıçradı
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Zeytinlik alanda çıkan yangın ormana sıçradı

MUĞLA'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye köyündeki zeytinlik alanda yangın çıktı.

Zeytinlik alanda çıkan yangın ormana sıçradı
08.08.2020 16:10 | Son Güncelleme: 08.08.2020 16:18

MUĞLA'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye köyündeki zeytinlik alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Milas ilçesine bağlı Selimiye köyündeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Zeytinlik arazideki yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık bölgeye sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ve arazözler ile orman işçileri bölgeye sevk edildi. Marmaris, Fethiye, Nazilli ve Denizli'de konuşlu yangın söndürme helikopterlerinin de bölgeye sevk edildiği belirtildi. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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Kaynak: DHA

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