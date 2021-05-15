Zeytinliğe yuvarlanan aracın sürücüsü öldü (2)
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Zeytinliğe yuvarlanan aracın sürücüsü öldü (2)

Zeytinliğe yuvarlanan aracın sürücüsü öldü (2)
Demirören Haber Ajansı / Kazım BULUT - Haberler | Güncel

İKİ KEZ KALBİ DURAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİGemlik- Armutlu Çevreyolunda meydana gelen kazada ağır yaralanarak Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Polat Can Yıldırım'ın (18) beyin ölümü gerçekleşti.

İKİ KEZ KALBİ DURAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Gemlik- Armutlu Çevreyolunda meydana gelen kazada ağır yaralanarak Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Polat Can Yıldırım'ın (18) beyin ölümü gerçekleşti. Ardından makineye bağlanan genç sürücünün iki kez kalbi durdu ve geri getirildi. Polat Can Yıldırım, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kazım BULUT

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