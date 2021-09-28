ZEYTİNBURNU SAHİL YOLUNDA KAZA: 2 YARALI - Haberler
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ZEYTİNBURNU SAHİL YOLUNDA KAZA: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zeytinburnu sahil yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan reklam panosuna çarptı.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) - Zeytinburnu sahil yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan reklam panosuna çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Memduh Çelikbaş'ın kullandığı 34 DAF 596 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki reklam panosuna çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü Memduh Çelikbaş'ı sıkıştığı şoför koltuğundan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Memduh Çelikbaş ile hafif yaralanan yanındaki Davut Çelikbaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.

ZEYTİNBURNU SAHİL YOLUNDA KAZA: 2 YARALI

ZEYTİNBURNU SAHİL YOLUNDA KAZA: 2 YARALI

ZEYTİNBURNU SAHİL YOLUNDA KAZA: 2 YARALI

ZEYTİNBURNU SAHİL YOLUNDA KAZA: 2 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: ZEYTİNBURNU SAHİL YOLUNDA KAZA: 2 YARALI - Haberler
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