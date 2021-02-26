Zeytinburnu'nda tezhip ve minyatür sergisi açıldı

Sanatçı Şeyma Çınar'ın tezhip ve minyatür eserlerinden oluşan 'Tezyin' sergisi Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.

Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği minyatür ve tezhip sanatçı Şeyma Çınar'ın tezhip ve minyatür eserlerinden oluşan 'Tezyin' sergisi sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışı Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açılış törenine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen, Sanatçı Şeyma Çınar ve çok sayıda davetli katıldı. Konuşmalarının ardından kurdele kesimiyle açılan sergi, ziyaretçiler tarafından gezildi. Çınar, açılış sonrasında Belediye Başkanı Arısoy'a eserlerini tek tek tanıtarak bilgi verdi.

ARISOY: ÇINAR'A EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Sergiye ilişkin açıklamalar yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Şeyma Çınar'a tüm bu emekleri için, bu güzel eserlerin burada sergilenmesine izin verdiği için teşekkür ediyoruz. Umarım ziyaretçisi de çok olur. Kültür ve sanat merkezimizin oturmuş bir ziyaretçi profili var. 26 Mart'a kadar sergi burada gezilebilecek. Vatandaşlarımızı sergimizi gezmeleri için davet ediyoruz. Eserlerin de bahtı açık olsun. Emeğinize göz nurunuza sağlık diyelim" dedi.

ÇINAR: TEZHİP VE MİNYATÜR MEDENİYETİMİZİN KÖKLÜ KÜLTÜRÜNÜ BELGELER

Minyatür ve tezhip sanatçısı Şeyma Çınar ise çalışmalarına önce tezhiple başladığını, daha sonra minyatür ve çiçek ressamlığını geliştirdiğini dile getirdi. Çınar, "Tezhip ve minyatür sanatı medeniyetimizin ihtişamını köklü kültürünü belgeleyen kaynaklarımızdandır. Kitap sanatları olarak nice güzel sanatlar bırakılmıştır bize. 20 yılı aşkın süredir bu sanatı öğrenmeye ve öğretmeye çalışıyorum. Sergide verdikleri emeklerden dolayı önce belediye başkanımıza, Zeytinburnu belediyemize, küratörümüz sayın Lütfü Şen'e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şeyma Çınar'ın yeni norm ve formlarla ürettiği 22 tezhip ve minyatür çalışmasından oluşan sergi, 26 Mart'a kadar hafta sonu hariç her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı