Zeytinburnu'nda silahlı saldırı: Vurup kayıplara karıştı Zeytinburnu'nda silahlı saldırı: Vurup kayıplara karıştı Sanayi sitesinin içinde silahlar patladı: 1 yaralı Zeytinburnu'nda sanayi sitesi içinde bir kişiye kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı yapıldı.

Zeytinburnu'nda silahlı saldırı: Vurup kayıplara karıştı

Sanayi sitesinin içinde silahlar patladı: 1 yaralı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda sanayi sitesi içinde bir kişiye kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı yapıldı. Kurşunların hedefi olan kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Zeytinburnu Davutpaşa Caddesinde bulunan bir sanayi sitesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Davutpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir sanayi sitesinin içinde restoran ve lokantalar için menü katalogları üreten iş yerinin sahibi Bülent A. otomobilden indiği sırada silahlı saldırıya uğradı. kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğrayan A. yaralandı. Saldırgan yada saldırganlar olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Bülent A.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekiplerin şüpheli şahsın yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA