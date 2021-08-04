Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen askeri kamuflajlı Afgan göçmenler yakalandı
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Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen askeri kamuflajlı Afgan göçmenler yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar Tınbek - Haberler | Güncel

İstanbul'da 21 Temmuz çarşamba günü sosyal medya üzerinden paylaşılan göçmenlere ait video büyük ses getirmişti. Askeri kamuflajlı çok sayıda Afgan göçmenin Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde kalabalıklar halinde hareket ettikleri görüntü Türkiye'de uzun süre gündemden düşmezken, videonun yayınlanması sonrasında harekete geçen Emniyet, kaçak 9 göçmeni yakalayarak sınır dışı edilmeleri için İstanbul İl Göç İdaresi'ne gönderdi.

Zeytirburnu Kazlıçeşme Sahili'nde askeri kamuflajlı gezen Afgan uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 9 göçmenin sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi'ne gönderildiği belirtildi.

Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen askeri kamuflajlı Afgan göçmenler yakalandı

KAZLIÇEŞME SAHİLİ'NDE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Temmuz Çarşamba günü Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen ve bazı sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan askeri kamuflajlı Afganistan uyruklu M.R. (27), Z.C. (25), R.N. (18), A.H. (25), A.A. (22), M.U. (18), C.T. (21), H.R. (21) ve H.O. (21) isimli 9 kaçak göçmeni dün yakaladı.

Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen askeri kamuflajlı Afgan göçmenler yakalandı

HERHANGİ BİR SUÇ YA DA TERÖR ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTILARI YOK

Göçmenlerin herhangi bir suç veya terör örgütü ile bağlantısı bulunmadığı belirlendi. Göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresine sevk edildiği belirtildi.

Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen askeri kamuflajlı Afgan göçmenler yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar Tınbek

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