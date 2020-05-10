Zeytinburnu'nda kapkaç zanlısı yakalandı

Zeytinburnu'nda bir kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli gözaltına alındı.

Zeytinburnu'nda bir kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli gözaltına alındı.

Veliefendi Mahallesi'ndeki bir sokakta yürüyen Soner A'nın cep telefonu kapkaç yöntemiyle çalındı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları sonucunda şüpheli Mesut Ç'yi Sümer Mahallesi'nde yakaladı.

"Yağma", "hırsızlık", "cinsel istismar", "uyuşturucu madde kullanma", "yankesicilik", "dolandırıcılık" suçlarından kaydı olan şüpheli, suçunu kabul ederek telefonu tanımadığı bir seyyar satıcıya sattığını iddia etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin telefonu çalması, müşteki ve çevredeki bazı vatandaşların şüpheliyi kovalaması yer alıyor.

Kaynak: AA