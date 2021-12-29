ZEYTİNBURNU'NDA ÇATI TAMİRİ YAPARKEN APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) - ZEYTİNBURNU'nda çatı tamiri yaparken dengesini kaybederek iki bina arasındaki boşluğa düşen Selim Topuzoğlu hayatını kaybetti.

Olay, akşam saat 16.30 sıralarında Zeytinburnu Sümer Mahallesi 209. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, 6 katlı bir binanın çatısını tamir eden işçi Selim Topuzoğlu dengesini kaybederek iki bina arasındaki boşluğa düştü. Gürültü üzerine Topuzoğlu'nun düştüğünü fark eden apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, ağır yaralanan Toğuzoğlu'nu düştüğü yerden çıkararak, sağlık ekiplerine verdi. Hastaneye kaldırılan Selim Topuzoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

KENDİNDE DEĞİLDİ

Binanın giriş katında esnaf olan Halil Şanlı, Biz burada esnafız. Bir ara ses geldi. Biz sesi araştırdık. Bir şey bulamadık. Çatıda çalışan arkadaşı yan binadaki bir kadın fark etmiş. Daha sonra binayı araştırdığımızda iki bina arasındaki aydınlatma boşluğuna çalışan bir arkadaşın düştüğünü fark ettik. Yarım saat falan kalmış orada. Sonra sağlık ekiplerine haber verdik. Onlar da baktılar. 'Ağır yaralı' dediler. Ambulans aldı götürdü. Çatıda baca tamiri yapıyordu. Ambulans alırken kendinde değildi. Durumunun iyi olmadığını söylediler. Sonra şok uyguladılar. Sıcak denildi. Ambulansa aldılar dedi.