Zeytinburnu '15 Temmuz'u 'Destanın Uyanışı' Sergisi ile karşılıyor
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Zeytinburnu '15 Temmuz'u 'Destanın Uyanışı' Sergisi ile karşılıyor

Zeytinburnu '15 Temmuz'u 'Destanın Uyanışı' Sergisi ile karşılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

'15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü', Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenecek olan 'Destanın Uyanışı' adlı sergi ve panel ile anılacak.

'15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü', Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenecek olan 'Destanın Uyanışı' adlı sergi ve panel ile anılacak.

Zeytinburnu Belediyesi darbe girişiminin 6'ncı yılında, '15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nü 'Destanın Uyanışı 15 Temmuz Sergisi ve Paneli'yle anıyor. Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenecek olan sergi ve panelin açılışını Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yapacak. Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, 15 Temmuz Dernek Başkanı İsmail Hakkı Tunç da açılışa katılan isimler arasında yer alacak.

Saat 20.00'de sergi açılışıyla başlayacak program, saat 21.00'de Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam edecek. Saat 21.15'te ise Ersin Çelik'in moderatörlüğünde İsmail Kılıçarslan ve Kenan Kıran'ın katılımıyla anma paneli düzenlenecek.

Destanın Uyanışı Sergisi 15 Temmuz- 31 Temmuz tarihlerinde, saat 15.00- 23.00 arası vatandaşların ziyaretine açık olacak. - İSTANBUL

Zeytinburnu '15 Temmuz'u 'Destanın Uyanışı' Sergisi ile karşılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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