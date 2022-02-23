Zeytin ve zeytinyağında ambalajlı ürün ihracat destekleri yüzde 80 eridi

Ambalajlı zeytin ve zeytinyağı ihracatını artırmak için destekler artırılsın talebi

Zeytin ve zeytinyağı ihracatında hedef 1 milyar Dolar

Sofralık zeytin ve zeytinyağı ihracatında ambalajlı ürün ihracatına verilen desteklerin yüzde 80 azalması Türk ihracatçılarının rekabetçiliğini olumsuz etkiliyor.

Sofralık zeytin ve zeytinyağında ambalajlı ihracatın payının Türk ihracatçısının gayretleriyle yüzde 50'lere ulaştığını ifade eden Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, markalı ambalajlı zeytin ve zeytinyağı ihracatına verilen desteklerde 2013 yılındaki tutarlara dönülmesi gerektiğini dile getirdi.

Zeytin ve zeytinyağı sektöründeki güncel gelişmelerini kamuoyu paylaşmak amacıyla basın toplantısı düzenleyen EZZİB Başkanı Davut Er, "Zeytinyağı ve sofralık zeytin ihracatında hedefimiz, ambalajlı ürün ihracatını artırmak ve ilk etapta 500 milyon dolar ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde 1 milyar dolar dövizi ülkemize kazandıracak konuma gelmek. Bunun için Ticaret Bakanlığımızın ambalajlı ürün ihracatına verdiği desteğin 2013 yılındaki gibi sofralık zeytinde 260 USD/Ton, zeytinyağındaki 650 USD/Ton seviyelerine çıkarılmasını bekliyoruz. Günümüzde bu destekler sofralık zeytinde en yüksek 650 TL, zeytinyağında ise 1600 TL seviyesinde" şeklinde konuştu.

İhracatta süreklilik için üretimi artırmalıyız

"Ülke olarak bizim dünya zeytin ve zeytinyağı ticaretinde daha fazla söz sahibi olmamız ve ihracatta sürekliliği sağlamamızın yolu üretim artışından geçiyor" tespitinde bulunan Er, sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemiz ağaç varlığının rakip ülkelerde olduğu gibi en az 300 milyona ulaştırılması için Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteklerinin devamını istiyoruz. Zeytin ağacı varlığımızı arttırırken, ihracat sektörümüzün ihtiyaçları da gözetilmeli, doğru çeşitlerin, doğru yörelerde dikimi desteklenmelidir. Örneğin; Manisa-Uslu, Domat ve Çelebi, Aydın-Memecik ve Çelebi, Bursa-Gemlik, Nizip-Kilis Bölgesel yağlık tipi gibi türlere özellikle destek verilerek hem ihracatımızın iri taneli zeytin ihtiyacı, hem de yağlık zeytin ihtiyacımız doğru çeşitlerle karşılanmış olacaktır."

KDV indirimi zeytinyağı tüketimini artıracak

Türkiye'nin yıllık 400 bin tonun üzerinde sofralık zeytin tüketimiyle güçlü bir tüketici olduğunun altını çizen EZZİB Başkanı Er, " Türkiye, zeytinyağı üreticisi ülkeler arasında en az zeytinyağı tüketen ülke. Kişibaşı tüketim Yunanistan'da 20 kg'ı geçerken bizde 2 kg'ın altında. Sağlıklı bir yağ olan zeytinyağının Türkiye'de tüketiminin 5 kg'a ulaşması gerektiğine inanıyoruz. 13 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile pek çok gıda ürünüyle birlikte Zeytin ve zeytinyağında da KDV %1'e indirildi. Bu çerçevede, söz konusu indirimin iç piyasada tüketiciler nezdinde olumlu karşılık bulacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Zeytinyağı ihraç fiyatımız dolar bazında yüzde 30 arttı

Türkiye'nin zeytinyağı ihracatının 2019/20 sezonunda 2 bin 430 USD/ton iken, 2020/21 sezonunda yüzde 22'lik artışla 3 bin 65 dolara çıktığı bilgisini veren EZZİB Başkanı Er, 2021/22 sezonunda da artışın devam ettiğini zeytinyağında ortalama ihraç fiyatının 3 bin 165 dolara ilerlediğini, döviz bazında zeytinyağını yüzde 30 daha değerli ihraç eder konuma geldiklerini anlattı.

İhracatta kısıtlama olmayacağına inanıyoruz

"Ülke olarak bizim dünya zeytin ve zeytinyağı ticaretinde daha fazla söz sahibi olmamız ve ihracatta sürekliliği sağlamamızın yolu üretim artışından geçiyor" diye konuşan Başkan Er, geçtiğimiz ay Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ'in, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Er şöyle devam etti: "Tebliğle Tarım ve Orman Bakanlığı, belirlenen ürünlerin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya yetkili kılındı. Bu ürünler arasında zeytin ve zeytinyağı da bulunmakta. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Bekir PAKDEMİRLİ ile ve diğer bakanlık yetkilileriyle yaptığım görüşmeler neticesinde, belirlenen ürünlerin ihracatında şu an için herhangi bir kısıtlamanın gündemlerinde olmadığını, böyle bir şey söz konusu olmadan önce mutlaka sektör paydaşları ile bir araya gelerek ortak akıl çerçevesinde hareket edileceği konusunda teyit almış bulunmaktayız. Bu çerçevede, çiftçilerimizin alın teri ve emeği ile ürettiği ürünlerin, hak ettiği değerden yurt içi ve yurt dışında pazarlanmasını konusunda Tarım Bakanlığımızın desteklerinin devam edeceğine inanıyoruz."

Zeytin ve zeytinyağı sektörü ihracatını yüzde 51 artırdı

Türkiye, 2020/21 sezonunda 1 Ekim 2020 – 15 Şubat 2021 tarihleri arasında 93,2 milyon dolarlık ihracat yapmışken, 2021/22 sezonunda, 140,2 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı.

Zeytinyağı ihracatı yüzde 83'lük artışla 37,2 milyon dolardan, 68,2 milyon dolara çıkarken, siyah zeytin ihracatı yüzde 4'lük gelişimle 45,7 milyon dolardan 47,4 milyon dolara ilerledi. Yeşil zeytin ihracatı yüzde 61'lik yükselişle 12,4 milyon dolardan 20 milyon dolara çıkarken, pirina yağı ihracatı 1,8 milyon dolardan 4,6 milyon dolara fırladı.

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