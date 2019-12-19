Zeytin fabrikasındaki kazada ölen işçi toprağa verildi
Haberler » 3. Sayfa » Zeytin fabrikasındaki kazada ölen işçi toprağa verildi - Haberler

Zeytin fabrikasındaki kazada ölen işçi toprağa verildi

Milas'ta zeytin sıkma fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Abdullah İlhan, memleketinde toprağa verildi.

19.12.2019 19:01 | Son Güncelleme: 19.12.2019 19:06
Zeytin fabrikasındaki kazada ölen işçi toprağa verildi

'ta zeytin sıkma fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Abdullah İlhan, memleketinde toprağa verildi.


Milas'ın Mahallesi'nde bulunan İ. B.'ye ait zeytin sıkma fabrikasında günü sabah saatlerinde meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitiren 46 yaşındaki Abdullah İlhan'ın cenazesi memleketi Karaman'ın Sarıveliler ilçesine gönderildi.


Önce evinin önüne götürülen İlhan'ın cenazesi daha sonra Hacı Salih Camisine götürüldü. İlhan, burada kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.


Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan fabrika sahibi İ. B. ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler