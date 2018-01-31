Zeytin Dalı Harekatı'na Destek - Vatandaşlardan Mehmetçik'e Kepap İkramı

Kilis'te, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla vatandaşlar kestikleri küçükbaş hayvanın etinden yaptıkları kabaptan askerlere ikramda bulundu.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından yürütülen harekat kapsamında, Afrin'deki terör hedeflerini temizleyen askerlere, Gülbaba köyü sakinleri, sevgilerini göstermek için bir küçükbaş koyun kesti.

Birçok köylünün bir araya gelerek yaptıkları ızgaradan sınır hattında görev yapan askerlere ikram edildi.

Mehmetçik de kendilerine gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Askerlere kebap ikram eden vatandaşlardan Hatice Taş, kendisinin de Türk askeriyle birlikte çarpışmak istediğini söyledi.

Cephede askerlere yardım etmek istediğini dile getiren Taş, "Hiçbirşey dahi yapamazsam askerimize su dağıtırım. Onların çayını pişiririm." diye konuştu.