Zeynep ve Mehdi'nin şarkısı milyonlarca kez dinlendi

16.01.2020 08:38 | Son Güncelleme: 16.01.2020 08:38

Murat Güneş'in söz ve müziğini hazırladığı, Cem Öğet'in aranjesini yaptığı ve Ezgi Koca'nın seslendirdiği şarkı sosyal medyada kısa sürede milyonlara ulaştı.

Yapımını OGM Pictures'ın yaptığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'in üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı'nın senaryosunu kaleme aldığı "Doğduğun Ev Kaderindir" ikinci bölümüyle bu akşam TV8 ekranlarında olacak.

2. Bölüm Özet

Mehdi'nin teklifinde ne kadar ciddi olduğunu anlayan Zeynep, yeni bir dönemecin eşiğindedir. Aklı ve kalbi bambaşka şeyler söylerken, Zeynep yapması gerekeni seçerek Mehdi'yle evlenmeye karar verir. İkilinin aldıkları evlilik kararı, mahallede de büyük ses getirir.

Diğer tarafta Nermin, kızını bir an önce oradan kurtarmanın planlarını yaparken, Ekrem'in Zeynep için bambaşka planları vardır. Ekrem adımlarını dikkatle atar.

Zeynep hala aldığı kararın şokunu yaşarken Zeliha'nın Sakine'ye yaptığı başka bir teklifle, Zeynep dört bir yandan kuşatılmaya başlanır.

Düğün günü geldiğindeyse, beklenmedik gelişmelerin varlığı ve misafirlerin gelişiyle, Zeynep ve Mehdi'nin ilişkileri başka yaralara gebe olacak, aşılması zor duvarlar aralarına örülecektir.

Kaynak: Bültenler