Zeynep Tandoğan'dan Hazım Körmükçü açıklaması Spor spiker Zeynep Tandoğan, Hazım Körmükçü ile ilişkisinin aylar önce bittiğini duyurdu...

Oyuncu Hazım Körmükçü ile boşanan Hilal Özdemir, 2. Sayfa programına görüntülü olarak bağlanarak nafakası yatmadığı için aylardır ekonomik güçlükler çektiğini anlatırken gözyaşlarına boğulmuştu. Bunun üzerine Hazım Körmükçü'nün eski nişanlısı spor spikeri Zeynep Tandoğan, sosyal medya hesabından açıklama yaparak ünlü oyuncuyla ilişkisinin aylar önce bittiğini açıkladı.& ;



