Zeynep Tandoğan'dan Hazım Körmükçü açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zeynep Tandoğan'dan Hazım Körmükçü açıklaması

Spor spiker Zeynep Tandoğan, Hazım Körmükçü ile ilişkisinin aylar önce bittiğini duyurdu...

Zeynep Tandoğan'dan Hazım Körmükçü açıklaması
24.05.2020 09:14 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:14

Oyuncu Hazım Körmükçü ile boşanan Hilal Özdemir, 2. Sayfa programına görüntülü olarak bağlanarak nafakası yatmadığı için aylardır ekonomik güçlükler çektiğini anlatırken gözyaşlarına boğulmuştu. Bunun üzerine Hazım Körmükçü'nün eski nişanlısı spor spikeri Zeynep Tandoğan, sosyal medya hesabından açıklama yaparak ünlü oyuncuyla ilişkisinin aylar önce bittiğini açıkladı.& ;

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı Magazin
Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı
Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı Ramazan ayında yoksul aileleri unutmadı Magazin
Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı Ramazan ayında yoksul aileleri unutmadı
Sıla, daha önce yaşadığı Instagram canlı yayın kazasıyla dalga geçti Magazin
Sıla, daha önce yaşadığı Instagram canlı yayın kazasıyla dalga geçti
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi Magazin
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Magazin
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü Magazin
Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü
Bir ülke şokta! Güzellik yarışmasının finalisti canına kıydı
Bir ülke şokta! Güzellik yarışmasının finalisti canına kıydı
Trump'ın cinsel içerikli film yıldızı yasak aşkı, meslek değiştiriyor
Trump'ın cinsel içerikli film yıldızı yasak aşkı, meslek değiştiriyor
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Azeri kızı Günel'in büyük değişimi! Görenler tanıyamıyor
Azeri kızı Günel'in büyük değişimi! Görenler tanıyamıyor
Ebru Şallı, oğlunun mezarını ziyaret edebilmek için başvuruda bulundu
Ebru Şallı, oğlunun mezarını ziyaret edebilmek için başvuruda bulundu
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Acun Ilıcalı, 2 milyonluk canlı yayın rekorunu kırmak için Survivor 2020 yarışmacılarıyla Instagram'da yayın yapacak
Acun Ilıcalı, 2 milyonluk canlı yayın rekorunu kırmak için Survivor 2020 yarışmacılarıyla Instagram'da yayın...
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme...
Özkan Uğur iddialara daha fazla kayıtsız kalamadı: Maalesef beni gene öldürdüler
Özkan Uğur iddialara daha fazla kayıtsız kalamadı: Maalesef beni gene öldürdüler
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Emrata yeni koleksiyonunu, eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı
Emrata yeni koleksiyonunu, eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı
Survivor ekibi Maltepe'deki karantina yurdundan ayrıldı
Survivor ekibi Maltepe'deki karantina yurdundan ayrıldı
Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri
Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Survivor'da bayramda canlı yayınlanacak 'Anlat Bakalım' oyununa katılacak ünlü isimler belli oldu
Survivor'da bayramda canlı yayınlanacak "Anlat Bakalım" oyununa katılacak ünlü isimler belli oldu
'Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum' diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim
"Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim
Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor
Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
'Yeke Yeke' şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti
"Yeke Yeke" şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Murat Kurum Eren Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Ataizi Tuba Büyüküstün Mehmet Ali Erbil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Lionel Messi Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla İzmir Bayram Türk Lirası Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Zeynep Tandoğan'dan Hazım Körmükçü açıklaması - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 09:17:29. #1.14#
title