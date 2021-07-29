Zeynep Özder'in yeni dizisi belli oldu
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Zeynep Özder'in yeni dizisi belli oldu

Zeynep Özder'in yeni dizisi belli oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Benim Adım Melek isimli TRT1 dizisinde Başak karakteri ile uzun süre yer alan ve ününe ün katan Zeynep Özder, yine aynı ekranda bu sefer Alp Arslan dizisinde izleyici karşısına çıkacak.

2010 yılında Adanalı dizisinde canlandırdığı Maya karakteri ile setlere adım atan Zeynep Özder, bugüne kadar farklı dizilerde bambaşka rollerde yer aldı. Samanyolu dizisinde Eda olarak izlediğimiz oyuncu, İntikam dizisinde ise Aslı karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. Eve Dönüş, Payitaht Abdülhamid, 4N1K Yeni Başlangıçlar gibi yapımlarda da boy gösteren oyuncu, yeni sezonda bomba bir diziye başlıyor…Benim Adım Melek isimli TRT1 dizisinde Başak karakteri ile uzun süre yer alan ve ününe ün katan oyuncu, yine aynı ekranda bu sefer Alp Arslan dizisinde izleyici karşısına çıkacak. Payitaht Abdülhamid, Benim Adım Melek gibi dizilerle zaten TRT1 ekranında kendini gösteren Zeynep Özder'in Alp Arslan dizisine geçtiğini gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.

Zeynep Özder, yeni sezonda Begim Şehver isimli karaktere hayat verecek. Titiz bir çalışma yapılan Alp Arslan bilindiği üzere Uyanış Büyük Selçukl dizisinin devamı niteliğinde bir proje ancak. Ancak hikayesi geriye doğru işleyecek. Sultan Melikşah'ın hayatı anlatılmıştı, şimdi de babası Alp Arslan'ın hayatı izleyicilerle buluşturulacak.

İlk sezondan Mim Kemal Öke ile Mehmet Özgür yeni dönemde de yerlerini koruyor. Ancak diğer tüm oyuncular ile olan anlaşma iptal edildi. Başrol erkek oyuncusu olarak Barış Arduç ve başrol kadın oyuncu olarak da Fahriye Evcen ile anlaşmalar yapıldı. Şimdi de dizinin diğer karakterine yönelik titiz bir çalışma yürütülüyor. Begim Şehver karakteri, Alp Arslan'ın ablası olarak izleyicilerin karşısında olacak. Barış Arduç ile Zeynep Özder birçok sahnede birlikte rol yapacak.

Zeynep Özder'in yeni dizisi belli oldu
Zeynep Özder'in yeni dizisi belli oldu

Kaynak: Snob Magazin

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