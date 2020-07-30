Zeynep'e lavanta şifası Uzun bir süredir alerji tedavisi gören ve deneyimlerini sevenleriyle paylaşan güzel şarkıcı Zeynep Mansur, şimdilerde "lavanta"yla şifa buluyor...

Alerji rahatsızlığı nedeniyle uzun bir süredir tedavi gören Zeynep Mansur, yeni bir tedavi yöntemi denediğini anlattı. Bu süreçte "lavanta banyosu" yaptığını söyleyen Mansur, "Çok uzun süredir çeşitli tedavi yöntemleri denedim. Şimdilerde ise lavanta banyosu yapıyorum. Lavantanın pek çok rahatsızlığa da iyi geldiği biliniyor. İnsanı rahatlatan bir özelliği de mevcut. Lavanta bahçelerinden özel lavanta yollayan sevenlerim oldu. Umarım bana da şifa olur." dedi.

Kaynak: Snob Magazin