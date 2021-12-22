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Zeynep Casalini Bodrum'u coşturdu

Zeynep Casalini Bodrum'u coşturdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15 gün sürecek olan yılbaşı etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Zeynep Casalini, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15 gün sürecek olan yılbaşı etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Zeynep Casalini, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Bodrum'da düzenlenen yılbaşı etkinliği kapsamında Zeynep Casalini kilise meydanında sahne aldı. Yüzlerce kişi soğuk havaya aldırış etmeden meydanı doldurdu. Sevilen şarkılarını seslendiren Casalini, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Ünlü sanatçı birçok şarkısını vatandaşlarla beraber söyledi. Konser sonunda Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, Casalini'ye teşekkür plaketi ve çiçek verdi. Tutkun, kışın otellerin ve çarşı esnafının dükkanlarının açık olması gerektiğini bunun için kış ayı boyunca çeşitli etkinliklerle çarşıyı canlı tutmak gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, Kumbahçe meydanında ise DJ Aras Kutay sahne aldı. DJ performansıyla meydanda toplanan vatandaşlar doyasıya dans etti. - MUĞLA

Zeynep Casalini Bodrum'u coşturdu

Zeynep Casalini Bodrum'u coşturdu

Zeynep Casalini Bodrum'u coşturdu

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri

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