Zeynep Bastık - Sen Ben sözleri! Sen Ben şarkı sözleri nelerdir?
Zeynep Bastık'ın yeni şarkısı Sen Ben geçtiğimiz hafta Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 2 milyona yakın izlenme ve 29 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Sen Ben sözleri nelerdir? Zeynep Bastık - Sen Ben şarkı sözleri nedir? Zeynep Bastık - Sen Ben şarkısının tüm sözleri haberimizde...
Yeni çıkan Zeynep Bastık - Sen Ben şarkısının sözlerine haberimizden bakabilirsiniz.
ZEYNEP BASTIK - SEN BEN ŞARKI SÖZLERİ
Tamam tamam tamam
Hiç yok diyemem hatam
Bende herkes kadar
Yalnız ve yanlışım o kadar
Gelir bulur yine seni
Kalbimin en gizli yeri
Kaçamam asla biliyorum artık
Hepsi sevmek yüzünden
Çok sevmek yüzünden
Seni sevmek yüzünden
Çok sevmek yüzünden
Sinsice gelir zaman zaman
Yakalar en boş anında
Belki çıkmaz bir sokakta
Ya da unutulmuş kitap arasından
Hatırlatır seni bana
Her yol çıkacak evet sana
Kaçamam asla biliyorum asla biliyorum artık
Hepsi sevmek yüzünden
Çok sevmek yüzünden
Seni sevmek yüzünden
Çok sevmek yüzünden
Sen ben ay ışığında
Toplanmış tüm yıldızlarda
Masalsı bi dokunuşun kaldı
Oda bekliyor dudağının ucunda
Al beni sar gecene boya
Teslim oldum tüm ruhumla
Kaçamam asla biliyorum artık
Hepsi sevmek yüzünden
Çok sevmek yüzünden
Seni sevmek yüzünden
Çok sevmek yüzünden