Zeynep Bastık - Sen Ben sözleri! Sen Ben şarkı sözleri nelerdir?

Zeynep Bastık'ın yeni şarkısı Sen Ben geçtiğimiz hafta Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 2 milyona yakın izlenme ve 29 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Sen Ben sözleri nelerdir? Zeynep Bastık - Sen Ben şarkı sözleri nedir? Zeynep Bastık - Sen Ben şarkısının tüm sözleri haberimizde...