Zeynep Bastık - Sen Ben sözleri! Sen Ben şarkı sözleri nelerdir?
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Zeynep Bastık - Sen Ben sözleri! Sen Ben şarkı sözleri nelerdir?

Zeynep Bastık - Sen Ben sözleri! Sen Ben şarkı sözleri nelerdir?
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Zeynep Bastık'ın yeni şarkısı Sen Ben geçtiğimiz hafta Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 2 milyona yakın izlenme ve 29 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Sen Ben sözleri nelerdir? Zeynep Bastık - Sen Ben şarkı sözleri nedir? Zeynep Bastık - Sen Ben şarkısının tüm sözleri haberimizde...

Yeni çıkan Zeynep Bastık - Sen Ben şarkısının sözlerine haberimizden bakabilirsiniz.

ZEYNEP BASTIK - SEN BEN ŞARKI SÖZLERİ

Tamam tamam tamam

Hiç yok diyemem hatam

Bende herkes kadar

Yalnız ve yanlışım o kadar

Gelir bulur yine seni

Kalbimin en gizli yeri

Kaçamam asla biliyorum artık

Hepsi sevmek yüzünden

Çok sevmek yüzünden

Seni sevmek yüzünden

Çok sevmek yüzünden

Sinsice gelir zaman zaman

Yakalar en boş anında

Belki çıkmaz bir sokakta

Ya da unutulmuş kitap arasından

Hatırlatır seni bana

Her yol çıkacak evet sana

Kaçamam asla biliyorum asla biliyorum artık

Hepsi sevmek yüzünden

Çok sevmek yüzünden

Seni sevmek yüzünden

Çok sevmek yüzünden

Sen ben ay ışığında

Toplanmış tüm yıldızlarda

Masalsı bi dokunuşun kaldı

Oda bekliyor dudağının ucunda

Al beni sar gecene boya

Teslim oldum tüm ruhumla

Kaçamam asla biliyorum artık

Hepsi sevmek yüzünden

Çok sevmek yüzünden

Seni sevmek yüzünden

Çok sevmek yüzünden

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