Zeynep Bastık - Bana Sorma şarkı sözleri | 'Bana Sorma' şarkısının tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Zeynep Bastık'ın yeni şarkısı "Bana Sorma" Youtube'da yayınlandı. Kısa sürede 1 milyon izlenme ve 30 bin beğeniyi geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki Zeynep Bastık - Bana Sorma şarkısının tüm sözleri nelerdir? Yazımızdan okuyabilirsiniz...
Zeynep Bastık - Bana Sorma şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Keyifli okumalar dileriz.
ZEYNEP BASTIK - BANA SORMA ŞARKI SÖZLERİ
Artık seni dinlemem ben (dinlemem)
Hep yalan söylüyorsun
Dün çok seviyordun mesela (mesela)
Bak şimdi gidiyorsun
Bye bye
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Yıllardır bir orada bir burada
Dönüp dolaşıp bana sarma
Yetmedi mi bir onla bir bunla?
(Sözüm yok yok yok yok)
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Uçtu gitti hayaller bir balonmuş hepsi zaten
Eridi kafamın içinde varsa bir iki güzel şey de
Uçtu gitti hayaller bu masal da bitti zaten
Yardım et ama bir sen de çıkma karşıma her yerde
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
4 gün önce Youtube'a yüklenen Bana Sorma şarkısı kısa sürede 1 milyon izlenmeyi geçti ve 30 bin beğeniye ulaştı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz/ Lyrics: Zeynep Bastık, Serhat Şensesli
Müzik/ Music: Zeynep Bastık, Serhat Şensesli
Düzenleme/ Arrangement: Serhat Şensesli
Mix & Mastering: Barış Büyük