Zeynep Bastık - Bana Sorma şarkı sözleri | 'Bana Sorma' şarkısının tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Zeynep Bastık - Bana Sorma şarkı sözleri | 'Bana Sorma' şarkısının tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

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Zeynep Bastık - Bana Sorma şarkı sözleri | 'Bana Sorma' şarkısının tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Zeynep Bastık'ın yeni şarkısı "Bana Sorma" Youtube'da yayınlandı. Kısa sürede 1 milyon izlenme ve 30 bin beğeniyi geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki Zeynep Bastık - Bana Sorma şarkısının tüm sözleri nelerdir? Yazımızdan okuyabilirsiniz...

Zeynep Bastık - Bana Sorma şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Keyifli okumalar dileriz.

ZEYNEP BASTIK - BANA SORMA ŞARKI SÖZLERİ

Artık seni dinlemem ben (dinlemem)

Hep yalan söylüyorsun

Dün çok seviyordun mesela (mesela)

Bak şimdi gidiyorsun

Bye bye

---

Yıllardır bir orada bir burada

Dönüp dolaşıp bana sarma

Yetmedi mi bir onla bir bunla?

(Sözüm yok yok yok yok)

---

Uçtu gitti hayaller bir balonmuş hepsi zaten

Eridi kafamın içinde varsa bir iki güzel şey de

Uçtu gitti hayaller bu masal da bitti zaten

Yardım et ama bir sen de çıkma karşıma her yerde

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

4 gün önce Youtube'a yüklenen Bana Sorma şarkısı kısa sürede 1 milyon izlenmeyi geçti ve 30 bin beğeniye ulaştı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz/ Lyrics: Zeynep Bastık, Serhat Şensesli

Müzik/ Music: Zeynep Bastık, Serhat Şensesli

Düzenleme/ Arrangement: Serhat Şensesli

Mix & Mastering: Barış Büyük

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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