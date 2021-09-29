Zevat ne demek? Zevat anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Zevat, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Zevat ne demek? Zevat anlamı ne? İşte, Zevat kelimesin anlamı!
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ZEVAT NE DEMEK?
Zevat: Zevat zat kelimesinin çoğuludur ve kişiler anlamına gelmektedir.
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