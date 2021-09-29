Zevat ne demek? Zevat anlamı ne? - Haberler
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Zevat ne demek? Zevat anlamı ne?

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Zevat ne demek? Zevat anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Zevat, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Zevat ne demek? Zevat anlamı ne? İşte, Zevat kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Zevat kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Zevat anlamı ne? Zevat ne demek? Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

ZEVAT NE DEMEK?

Zevat: Zevat zat kelimesinin çoğuludur ve kişiler anlamına gelmektedir.

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Haber: Zevat ne demek? Zevat anlamı ne? - Haberler
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