Zenit Basket - Alba Berlin maçı hangi kanalda, saat kaçta?
THY Euroleague maçında bugün Zenit Basket - Alba Berlin maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Zenit Basket - Alba Berlin maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.
Dünya'nın ilgiyle takip ettiği THY Euroleague maçları, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. THY Euroleague maçında, Zenit Basket - Alba Berlin maçı gerçekleşecek. Peki, Zenit Basket - Alba Berlin maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!
ZENİT BASKET - ALBA BERLİN MAÇI HANGİ KANALDA?
THY Euroleague, Zenit Basket - Alba Berlin maçı, Saint Petersburg'da Sibur Arena'da oynanacak. Zenit Basket - Alba Berlin maçı, beIN Sports 4 ve Bilyoner TV kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Digiturk 80, Kablo TV 23 üzerinden izlenebilecek.
ZENİT BASKET - ALBA BERLİN MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?
THY Euroleague heyecanında 2 Mart Salı günü oynanacak Zenit Basket - Alba Berlin maçı, Türkiye saatiyle 20.00'da başlayacak.