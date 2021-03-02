Zenit Basket - Alba Berlin maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Zenit Basket - Alba Berlin maçı hangi kanalda, saat kaçta?

02.03.2021 01:33 | Son Güncelleme: 02.03.2021 01:37
Zenit Basket - Alba Berlin maçı hangi kanalda, saat kaçta?

THY Euroleague maçında bugün Zenit Basket - Alba Berlin maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Zenit Basket - Alba Berlin maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği THY Euroleague maçları, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. THY Euroleague maçında, Zenit Basket - Alba Berlin maçı gerçekleşecek. Peki, Zenit Basket - Alba Berlin maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

ZENİT BASKET - ALBA BERLİN MAÇI HANGİ KANALDA?

THY Euroleague, Zenit Basket - Alba Berlin maçı, Saint Petersburg'da Sibur Arena'da oynanacak. Zenit Basket - Alba Berlin maçı, beIN Sports 4 ve Bilyoner TV kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Digiturk 80, Kablo TV 23 üzerinden izlenebilecek.

ZENİT BASKET - ALBA BERLİN MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

THY Euroleague heyecanında 2 Mart Salı günü oynanacak Zenit Basket - Alba Berlin maçı, Türkiye saatiyle 20.00'da başlayacak.

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