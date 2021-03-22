Zen-G Hüküm sözleri ft. İsmail Tunçbilek | Zen-G İsmail Tunçbilek - HÜKÜM şarkı sözleri
Rap dünyasının merakla takip edilen isimlerinden biri olan Zen-G yeni parçası Hüküm'ü dijital platformlarda paylaştı. Kısa sürede yüzlerce dinlemeye ulaşan şarkının sözlerini sizler için derledik. İşte, Zen-G Hüküm sözleri ft. İsmail Tunçbilek... Zen-G İsmail Tunçbilek - HÜKÜM şarkı sözleri!
Yeni şarkısı piyasaya sürülen Zen-G, İsmail Tunçbilek ile bir şarkı yaptı. Zen-G İsmail Tunçbilek - HÜKÜM şarkı sözleri merak ediliyor. İşte, Zen-G İsmail Tunçbilek - HÜKÜM şarkı sözleri...
ZENG HÜKÜM SÖZLERİ FT. İSMAİL TUNÇBİLEK
Kaderim benim elimde
Ama kelepçeli be
Halime üzülseydim dönerdim jiletçilere
Kafanı topla çok takılma gerekçelere
Arkanı yokla çok güvenme gönülçelene
Ateşe atta bırakma beni yine çileme
İçimi döktüm bitmeyen gecelerime
Bi daha yazdım her satıra hecelerime
Ve bir an gelicek sessizce gidicez
Bulunmaz bi kumaşta değil ki bu aşk
Gözün kara belli ama dur haddini aşma
Dönmeli baş onun kalbi bi taş
Kafam karışık fikirlerim keskin viraj
Uçurumda dolaş sakın olma yavaş
Belki bugün kaybederiz ama yok mu rövanş
Umurumda değil kafa çokça salaş
Gereksiz bu telaş rahat ol ve yanaş
Yakıyor yakamoz geceyi
Tadı yok gereksiz bu hissizliik
Bi çıkış arıyor içeri tıkıldım kaldım
Yok sebepsiz bu sensizlik artık
Nakarat x2
Ciddiysen otur konuşalım bir kere
Hiç değilse sürsün mümkünse hükmüm
Bittiyse doldur içelim şerefine
Gittiyse nolur kavuşuruz birgün
Hak etmiycen amma canın sağolsun
Bitmiycem nolursa olsun
Bekliycem sonsuz
Vazgeçmiycem zorsun canın sağolsun
Ciddiysen otur konuşalım birkere
Hiç değilse sürsün mümkünse hükmüm
Bittiyse doldur içelim şerefine
Gittiyse nolur? Kavuşuruz bir gün…