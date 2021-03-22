Zen-G Hüküm sözleri ft. İsmail Tunçbilek | Zen-G İsmail Tunçbilek - HÜKÜM şarkı sözleri
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Zen-G Hüküm sözleri ft. İsmail Tunçbilek | Zen-G İsmail Tunçbilek - HÜKÜM şarkı sözleri

22.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:20
Zen-G Hüküm sözleri ft. İsmail Tunçbilek | Zen-G İsmail Tunçbilek - HÜKÜM şarkı sözleri

Rap dünyasının merakla takip edilen isimlerinden biri olan Zen-G yeni parçası Hüküm'ü dijital platformlarda paylaştı. Kısa sürede yüzlerce dinlemeye ulaşan şarkının sözlerini sizler için derledik. İşte, Zen-G Hüküm sözleri ft. İsmail Tunçbilek... Zen-G İsmail Tunçbilek - HÜKÜM şarkı sözleri!

Yeni şarkısı piyasaya sürülen Zen-G, İsmail Tunçbilek ile bir şarkı yaptı. Zen-G İsmail Tunçbilek - HÜKÜM şarkı sözleri merak ediliyor. İşte, Zen-G İsmail Tunçbilek - HÜKÜM şarkı sözleri...

ZENG HÜKÜM SÖZLERİ FT. İSMAİL TUNÇBİLEK

Kaderim benim elimde

Ama kelepçeli be

Halime üzülseydim dönerdim jiletçilere

Kafanı topla çok takılma gerekçelere

Arkanı yokla çok güvenme gönülçelene

Ateşe atta bırakma beni yine çileme

İçimi döktüm bitmeyen gecelerime

Bi daha yazdım her satıra hecelerime

Ve bir an gelicek sessizce gidicez

Bulunmaz bi kumaşta değil ki bu aşk

Gözün kara belli ama dur haddini aşma

Dönmeli baş onun kalbi bi taş

Kafam karışık fikirlerim keskin viraj

Uçurumda dolaş sakın olma yavaş

Belki bugün kaybederiz ama yok mu rövanş

Umurumda değil kafa çokça salaş

Gereksiz bu telaş rahat ol ve yanaş

Yakıyor yakamoz geceyi

Tadı yok gereksiz bu hissizliik

Bi çıkış arıyor içeri tıkıldım kaldım

Yok sebepsiz bu sensizlik artık

Nakarat x2

Ciddiysen otur konuşalım bir kere

Hiç değilse sürsün mümkünse hükmüm

Bittiyse doldur içelim şerefine

Gittiyse nolur kavuşuruz birgün

Hak etmiycen amma canın sağolsun

Bitmiycem nolursa olsun

Bekliycem sonsuz

Vazgeçmiycem zorsun canın sağolsun

Ciddiysen otur konuşalım birkere

Hiç değilse sürsün mümkünse hükmüm

Bittiyse doldur içelim şerefine

Gittiyse nolur? Kavuşuruz bir gün…

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