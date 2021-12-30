Zemheri ne zaman? Zemheri ayı ne zaman başlar, hangi gün? - Haberler
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Zemheri ne zaman? Zemheri ayı ne zaman başlar, hangi gün?

Zemheri ne zaman? Zemheri ayı ne zaman başlar, hangi gün?
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Zemheri ayı veya dönemi, kış aylarının başlamasıyla birlikte merak edilen konular arasında yer almaktadır. Zemheri, kış mevsiminin ilk yarısını ifade eden bir terim olarak karşımıza çıkmakta. Peki, zemheri ne zaman? Zemheri ayı ne zaman başlar, hangi gün?

Zemheri ne zaman? Zemheri ayı ne zaman başlar, hangi gün? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer almakta. Sıcaklıklar arasındaki farkın fazla olması ile dikkatleri çeken zemheri ayının en belirgin özelliği ise bir kısmının sonbahara bir kısmının ise kışa benzemesidir. İşte zehmheri hakkında merak edilenler...

Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, zemheri ayı olarak ifade ediliyor. Zemherinin en belirgin özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olduğu söyleniyor. Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır.

Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır. Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, zemheri ayı olarak ifade ediliyor.

Öte yandan zemheri, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de anılırdı.

Zemheri ayında güneşe kanıp ince giyinenlere geçmişte atalarımız tarafından "zemheri zürafası" yakıştırmasını yapılmıştır.

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