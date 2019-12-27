Zeliha'nın boşandığı eşine takılan elektronik kelepçe arızalı çıktı (2)
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Zeliha'nın boşandığı eşine takılan elektronik kelepçe arızalı çıktı (2)

YENİ KELEPÇE TAKILDIAydın'ın Didim ilçesinde, 3 yıl önce boşandığı Zeliha Erdemir'e (32) şiddet uygulayan ve tehdit eden Murat Cem K. (36) için beklenen yeni elektronik kelepçe geldi.

27.12.2019 17:43 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:43
Zeliha'nın boşandığı eşine takılan elektronik kelepçe arızalı çıktı (2)

YENİ KELEPÇE TAKILDI

Aydın'ın ilçesinde, 3 yıl önce boşandığı Zeliha 'e (32) şiddet uygulayan ve tehdit eden K. (36) için beklenen yeni elektronik kelepçe geldi. Murat Cem K.'nin 3 ay süreyle denetim altında tutulmasına sağlayacak olan elektronik kelepçe, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde takıldı. Elektronik kelepçenin takılması Zeliha Erdemir'e de polisler tarafından tebliğ edildi. Erdemir, kendisini ölümle tehdit eden boşandığı eşine elektronik kelepçenin takılmasıyla rahatladığı söyledi.Burhan CEYHAN/AYDIN,


Kaynak: DHA
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